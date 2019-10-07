Большинство россиян считают прививки полезными

Больше половины россиян (57%) считают, что прививки приносят больше пользы, чем вреда и защищают от инфекций. Это следует из результатов опроса ВЦИОМ.

По мнению 23% опрошенных граждан, прививки бесполезны, а 11% респондентов уверены, что они наоборот опасны.

О пользе прививок высказались в основном респонденты в возрасте от 18 до 24 лет, а также от 60 и старше, пишут «Известия».

Чаще всего от прививок отказываются в крупных городах. И наоборот - изъявляют желание их сделать преимущественно в селах или населенных пунктах с населением менее 100 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в российские регионы направили современную четырехвалентную вакцину от гриппа, ОРВИ и прочих простудных болезней. Прививка разработана отечественными специалистами.