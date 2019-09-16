Суперсовременную вакцину от гриппа создали и внедрят в России

В российские регионы направили современную четырехвалентную вакцину от гриппа, ОРВИ и прочих простудных болезней. Прививка разработана отечественными специалистами.

Сначала планируется прививать россиян из группы риска: учителей, врачей, воспитателей детских садов. Полный переход на использование данной вакцины будет осуществлен до 2022 года, передает «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось, что в Москве с 4 сентября стартовала прививочная кампания против гриппа. За неделю вакцинировались около 270 тыс. москвичей.