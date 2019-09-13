Более 270 тысяч москвичей привились от гриппа

В Москве с 4 сентября 2019 года началась прививочная кампания против гриппа. Желающих оказалось очень много.

Так, за первую неделю в столице вакцинировали около 270 тысяч горожан. При этом появилась возможность вакцинироваться в мобильных пунктах. Этим воспользовались более 36 тыс.

Для тех, кто хотел бы сделать прививку - ее можно сделать в поликлиниках, метро, МЦК, центрах «Мои документы», павильонах «Здоровая Москва», напоминают Russia Today.

Ранее стало известно, что теперь пассажиры метро смогут оплатить проезд с помощью технологии распознавания лиц. Такую услугу можно будет опробовать на станции «Сухаревская».