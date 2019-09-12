В метро можно будет оплатить проезд лицом

Пассажиры метро смогут оплатить проезд с помощью технологии распознавания лиц. Такую услугу можно будет опробовать на станции «Сухаревская».

В пилотном проекте принимает участие «Сбербанк» и разработчик VisionLabs.

Для того, чтобы оплатить проезд пассажирам необходимо скачать на телефон мобильное приложение и пройти регистрацию. После этого надо сделать селфи и ввести данные банковской карты.

Система заморозит на счете 42 рубля для гарантии, что привязанная карта работает, пишет «ТАСС».

Ранее стало известно о том, что москвичи любят забывать диковинные вещи в метрополитене. Только за последние два месяца пассажиры оставили две тысячи различных предметов. Например: кассовый аппарат, бутафорский меч и перуанский барабан. Также забывают велосипеды, самокаты и скейтборды.