В московском метро можно найти барабан

В московском метро можно найти барабан

Pixabay

Только за последние два месяца пассажиры столичного метро оставили две тысячи различных предметов. На станциях и в вагонах поездов, чаще всего забывают зонты, рюкзаки и сумки.

Но бывают и необычные находки, сообщает информационный центр Транспортного комплекса Москвы. Например: кассовый аппарат, бутафорский меч и перуанский барабан. Также забывают велосипеды, самокаты и скейтборды.

Все, что оставлено в метро, поступает на склад забытых вещей на станции «Котельники». С начала года туда поступило уже семь тысяч забытых вещей, половину забирают их владельцы, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что все москвичи смогут бесплатно сделать прививку против гриппа в любое удобное для них время. Помимо городских поликлиник будут работать еще 65 пунктов мобильной вакцинации, в том числе на станциях московского метро и МЦК. Также прививочные пункты будут работать в столичных парках.

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Места: Москва
События: общество
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