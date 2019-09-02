Москвичам разрешат бесплатно пройти вакцинацию от гриппа

Вакцинация является самым эффективным способом избежать заболевания, поэтому москвичам разрешат сделать ее бесплатно. Роспотребнадзор рассказал о профилактике гриппа, группах риска и возможных осложнениях.

4 сентября все москвичи смогут бесплатно сделать прививку против гриппа в любое удобное для них время. Помимо городских поликлиник будут работать еще 65 пунктов мобильной вакцинации, в том числе на станциях московского метро и МЦК. Также прививочные пункты будут работать в столичных парках.

Грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) находятся на первом месте по числу заболевающих людей. Тяжелее грипп переносят дети и люди пожилого возраста.

Последствием осложнения гриппа могут стать: пневмония, менингит, энцефалит.

Самый эффективный способ борьбы с гриппом - это вакцинация, а самое лучшее время для ее проведения считается октябрь-ноябрь, пишут РИА Новости.

В качестве мер профилактики можно назвать: частое мытье рук, здоровый образ жизни, принятие витамина С.

Россия в настоящее время заметно отстает от западных стран в плане прививок. Для того, чтобы сократить разрыв, в национальный прививочный календарь будут в 2020 году включены вакцины от ветряной оспы и ротавирусной инфекции.

Кроме того, Минздрав задумался о вакцинации населения от вируса папилломы человека.