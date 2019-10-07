В Москве потребовали запрета на камеры с распознаванием лиц

Жительница Москвы Алена Попова подала иск в суд с требованием признать незаконным установку в городе системы распознавания лиц, которая встроена в уличные камеры видеонаблюдения. Об этом сообщил ее юрист Саркис Дарбинян.

По мнению истицы, использование биометрии граждан без их согласия нарушает закон о персональных данных и статьи Конституции, гарантирующие право на частную жизнь.

Женщина обратилась в суд после того, как за пикет у Госдумы ее оштрафовали на 20 тыс. рублей. Суд использовал видео с камер наблюдения с 32-хкратным увеличением. Попова посчитала, что это указывает на применение технологии распознавания лиц.

Дарбинян сообщил «Ведомостям», что общественная организация «Роскомсвобода» собирает подписи для полного запрета технологии.

Напомним, система заработала в столице в 2017 году. К 2019 году к ней планировали подключить 40% из 162 тыс. камер.