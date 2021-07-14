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Крым обновил максимум по числу новых случаев COVID-19 за сутки
14 июля, 2021 10:23
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Aleksander Polyakov/Global Look Press
Крым обновил максимум по числу новых случаев COVID-19 за сутки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
За прошедшие сутки в Крыму число случаев заражения коронавирусом впервые достигло 368. Это региональный антирекорд по приросту инфицированных за все время пандемии, сообщает телеграм-канал «Крыминформ».
С начала пандемии в Крыму заболели коронавирусом более 51 тысячи человек. Зафиксировано свыше 1,5 тысячи летальных исходов.
Российский актер охарактеризовал нехорошим словом Крым при Украине.
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