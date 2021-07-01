Новости – Люди
Люди
Сергей Аксенов обратился к туристам в Крыму
1 июля, 2021 14:22
1 мин
1 мин
Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Глава Крыма Сергей Аксенов обратился с просьбой к туристам, приехавшим отдохнуть на полуостров.
Аксенов попросил гостей и жителей полуострова на фоне высоких показателей турпотока внимательно относится к коронавирусным ограничениям, чтобы не допустить нового локдауна.
Он отметил высокую загрузку всех работающих средств размещения. По его словам, турпоток в Крым в первом полугодии этого года в полтора раза превысил показатели рекордного 2019 года. В Крыму уже отдохнули 3 млн 289 тыс туристов, сообщает «Крыминформ».
Сергей Аксенов заявил о «полной анархии» в Крыму и пригрозил закрыть для туристов курортные регионы.
Ранее по теме: «Ты подумай»: Лукашенко попросил Путина придумать способ для белорусов «попасть в Крым»
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку