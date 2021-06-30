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Сергей Аксенов заявил о «полной анархии» в Крыму и пригрозил закрыть для туристов курортные регионы
30 июня, 2021 11:23
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Kremlin Pool/Global Look Press
Ситуация с коронавирусом на крымском полуострове ухудшается с каждым днем. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов назвал динамику с распространением коронавируса на полуострове негативной, отметив, что за последнюю неделю выявлено свыше 1,7 тысячи новых случаев заражения.
По его словам приморских городах Крыма «полная анархия» - никто не соблюдает коронавирусных ограничений. Аксенов пригрозил полностью закрывать для туристов курортные регионы, если ситуация не изменится.
Также глава Крыма заявил, что контролирующие органы теперь будут проводить ночные рейды, сообщает телеграм-канал «Крыминформ».
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