Российский актер охарактеризовал нехорошим словом Крым при Украине
Крым под управлением Украины приходил в полное запустение. Такое мнение в эфире программы «Антонимы» высказал заслуженный и народный артист России Алексей Гуськов.
Гуськов рассказал, что он видел, как Крым под украинским управлением превращался «в совершенную помойку». По его словам, он каждый год ездил на полуостров и он может сравнивать - это все было на его глазах.
Зато сейчас, отметил актер, Россия вкладывает колоссальные средства в развитие полуострова. Изменения видны невооруженным глазом.
Несмотря на то, что Гуськов попал в список сайта «Миротворец» за поддержку присоединения Крыма к России, он подчеркнул, что продолжает любить Киев, где провел свое детство.
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