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Комментатор Дмитрий Губерниев обратился к футболистам сборной России
16 июня, 2021 07:43
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Igor Russakdpa/Global Look press
Накануне матча Россия – Финляндия на Евро – 2020 спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обратился с призывом к российским футболистам.
«Обращение к футболистам сборной России!!!», - написал в своем Telegram-канале Губерниев. По его словам, существует «магия крупных турниров», а поскольку российские спортсмены «ребята ответственные», то начинают переживать и «упрощать игру». Однако проще уже некуда.
Губерниев призвал российских футболистов не читать газеты до обеда и не обращать внимания на критику. «Сыграйте как можете. Вперед, Россия!!!», - написал комментатор.
Сборная России «потеряла» ключевого игрока в Евро-2020 перед матчем с Финляндией.
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