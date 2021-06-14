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Дмитрий Губерниев назвал самый интересный матч на Евро-2020 и поиздевался над сборной России
14 июня, 2021 11:54
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Igor Russak/dpa/Global Look press
Известный спортивный комментатор поделился своими впечатлениями от первых дней чемпионата Европы по футболу.
«Самым интересным» матчем на Евро -2020 на сегодняшний день он назвал Нидерланды–Украина. «Самой тоскливой», по его мнению, была игра Англии против Хорватии.
Сборную Италии Губерниев отметил за «самый качественный футбол». При этом самый нереализованный потенциал, по его словам, на чемпионате Европы оказался у национальной команды Бельгии: Дмитрий Губерниев назвал самый интересный матч на Евро-2020 и поиздевался над сборной России: «соперник не явился». Так комментатор оценил игру российских футболистов в своем Telegram-канале.
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