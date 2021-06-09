Новости – Политика
Политика
Мария Захарова оценила слова Владимира Зеленского об «особенной» и «шокирующей» форме футболистов
9 июня, 2021 09:38
1 мин
1 мин
Maksim Konstantinov/Global Look Press
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского относительно скандальной формы национальной сборной по футболу для Евро-2020.
Зеленский в своем аккаунте в Instagram поделился мнением о новой экипировке сборной по футболу. На футболку нанесены националистический лозунг и карта страны с российским Крымом. Надпись в посте украинского президента гласит, что новая форма сборной Украины «особенная» и «умеет шокировать».
«А мы все слова подбирали. Правильно. Особенную и шокирующую форму пошили для украинских футболистов», - написала Захарова в своем телеграм-канале.
Украинские футболисты будут бегать в форме с бандеровским лозунгом и изображением части России.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку