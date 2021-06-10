УЕФА «проснулся» и потребовал от Украины изменить «шокирующую» форму футболистов
УЕФА (UEFA, союз европейских футбольных ассоциаций) все же потребовал от сборной Украины по футболу убрать с формы на ЕВРО – 2020 «политические надписи».
Речь идет о форме, на которую нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Также на ней изображен контур Украины, включающий российский Крым.
Ранее сообщалось, что УЕФА согласовал форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы.
Однако, как говорится в сообщении организации, «после дальнейшего анализа конкретное сочетание этих двух лозунгов явно считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение. Поэтому этот конкретный слоган на внутренней стороне футболки должен быть удален для использования в матчах соревнований УЕФА».
При этом изображение на футболке российского Крыма в очертаниях карты Украины УЕФА разрешило оставить, пишет «РИА Новости».
Мария Захарова оценила слова Владимира Зеленского об «особенной» и «шокирующей» форме футболистов.