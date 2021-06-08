Владимир Жириновский предложил новую форму для российских футболистов и подходящий гимн
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал новую форму футбольной сборной Украины на Евро-2020. Напомним, на футболке нанесен лозунг украинских националистов, а также контуры страны, включающие часть территории России.
По словам Жириновского, от того, что кто-то нарисует на футболке «Крым своим он таковым, конечно, не станет».
Политик предложил Украине «раскрасить форму в красный цвет и добавить на нее серп и молот, ведь именно коммунисты передали Крым ими же созданному государству Украина».
Раскритиковав украинскую форму, Жириновский предложил ответную меру. Он рекомендовал нарисовать на футболках наших спортсменов «карту Российской империи, которая полностью включала всю современную территорию Украины. Ведь до 1917 г. это были просто обычные русские губернии: Черниговская, Полтавская, Харьковская, Киевская, Волынская, Подольская».
В качестве музыки, под которую выходит российская команда, Жириновский в своем Telegram-канале предложил использовать «имперский гимн «Боже, царя храни!».
Украинские футболисты будут бегать в форме с бандеровским лозунгом и изображением части России.