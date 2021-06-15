Станислав Черчесов не пустит в раздевалку сборной России Ольгу Бузову для мотивации команды
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о скандальном эфире «Матч ТВ» с участием певицы Ольги Бузовой, во время которого спортивный комментатор Дмитрий Губерниев довел ее до слез.
Бузова постаралась мотивировать российскую сборную зажигательной речью. После чего к эфиру подключился Губерниев. Он пошутил над игрой телезвезды во МХАТе и начал задавать ей провокационные вопросы.
Черчесов сказал, что этот эфир не видел. Он поблагодарил всех за то, что болеют за сборную, отметив, что не смотрит телевизор во время турнира.
Черчесов также сказал, что не стал бы пускать Бузову в раздевалку для мотивации команды перед игрой Евро-2020 против Финляндии.
«Естественно, в мужскую раздевалку женщин пускать не буду. Рядом сидит Джикия, который должен концентрироваться на игре, а не отвлекаться на красивых девушек», - приводит слова Черчесова «RT».
Сборная России «потеряла» ключевого игрока в Евро-2020 перед матчем с Финляндией.