Сборная России «потеряла» ключевого игрока в Евро-2020 перед матчем с Финляндией
Один из защитников российской сборной не принял участие в сегодняшней тренировке перед матчем с Финляндией на Евро-2020.
За день до матча с Финляндией на Евро-2020 в общей тренировке сборной России Юрий Жирков участия не принимал.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о кадровых проблемах национальной команды в преддверии матча 2-го тура группового этапа Евро – 2020, пишет «Чемпионат». «По Жиркову не могу точно сказать диагноз, но боюсь, что Юру мы потеряли на весь турнир», сказал он.
Жирков – единственный футболист в составе нынешней команды, кто становился бронзовым призером на Евро-2008. В свои 37 лет он остается самым опытным и лучшим на своей позиции в сборной России на этом чемпионате.
Дмитрий Губерниев назвал самый интересный матч на Евро-2020 и поиздевался над сборной России.