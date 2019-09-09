Коллаж необычных мировых новостей за неделю

Каждую неделю мы рассказываем о самых интересных новостях. В начале сентября произошло много всего: 20 оппозиционеров заняли места в парламенте Москвы, Путин и Макрон обсудили судьбу Украины, а в ДНР планируют построить железную дорогу.

Однако как бы много мы ни писали, ещё больше материалов мы пропускаем потому что некоторые из них не относятся к России напрямую, а какие-то не будут интересны читателям. Среди новостей, которые не попадают в повестку, встречаются забавные тексты.

Мы решили делиться ими дайджестом в конце недели — так не придется отвлекаться каждый день, а читать можно когда захочется.

1. Виновник резни в Техасе не прошел проверку на владение оружием

Сет Аарон, стрелок из Техаса, не прошел проверку на владение оружием, утверждают власти Техаса. В резне в прошлую субботу он убил семерых человек и покалечил ещё 36.

Вот вам и живительная сила гражданского оружия.

2. Шиковать, нельзя возвращать

Банк случайно перевел пенсильванской паре 120 000 долларов. Вильямсы (так зовут счастливчиков) потратили большую часть суммы за две с половиной недели, а потом прочли письмо от банка, в котором он потребовал вернуть средства.

В России, кстати, работает похожая схема — если бухгалтер фирмы ошибся, не торопитесь их тратить, а получше узнайте причину перевода.

Однако, если кто-то перевел вам деньги с личного счета, неправильно указав номер карты или телефона, доказать свою неправоту он никак не сможет.

3. На 100% опаснее

Мичиган становится первым штатом США, который полностью запретил жидкости со вкусом для электронных сигарет. Пока неясно, постоянен ли запрет, и какими жидкостями всё-таки можно будет пользоваться.

Производители уже упрекнули сенаторку штата в некомпетентности по отношению к крупной индустрии: они утверждают, что виноваты ритейлеры, которые ставят жидкости на одну полку со сладостями и закусками.

4. Индийцы — граждане космоса!

Индийский аппарат «Чандраян-2», который улетел с Земли 22 июля, на этой неделе приземлится на Луну. Таким образом, Индия станет четвертой нацией на планете, которая освоит лунную поверхность