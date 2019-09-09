Коллаж необычных мировых новостей за неделю

Резня в Техасе, случайный перевод, жидкости для сигарет и лунные индусы
Каждую неделю мы рассказываем о самых интересных новостях. В начале сентября произошло много всего: 20 оппозиционеров заняли места в парламенте Москвы, Путин и Макрон обсудили судьбу Украины, а в ДНР планируют построить железную дорогу.
Однако как бы много мы ни писали, ещё больше материалов мы пропускаем потому что некоторые из них не относятся к России напрямую, а какие-то не будут интересны читателям. Среди новостей, которые не попадают в повестку, встречаются забавные тексты.
Мы решили делиться ими дайджестом в конце недели — так не придется отвлекаться каждый день, а читать можно когда захочется.
1. Виновник резни в Техасе не прошел проверку на владение оружием
Сет Аарон, стрелок из Техаса, не прошел проверку на владение оружием, утверждают власти Техаса. В резне в прошлую субботу он убил семерых человек и покалечил ещё 36.
Вот вам и живительная сила гражданского оружия.
2. Шиковать, нельзя возвращать
Банк случайно перевел пенсильванской паре 120 000 долларов. Вильямсы (так зовут счастливчиков) потратили большую часть суммы за две с половиной недели, а потом прочли письмо от банка, в котором он потребовал вернуть средства.
В России, кстати, работает похожая схема — если бухгалтер фирмы ошибся, не торопитесь их тратить, а получше узнайте причину перевода.
Однако, если кто-то перевел вам деньги с личного счета, неправильно указав номер карты или телефона, доказать свою неправоту он никак не сможет.
Мичиган становится первым штатом США, который полностью запретил жидкости со вкусом для электронных сигарет. Пока неясно, постоянен ли запрет, и какими жидкостями всё-таки можно будет пользоваться.
Производители уже упрекнули сенаторку штата в некомпетентности по отношению к крупной индустрии: они утверждают, что виноваты ритейлеры, которые ставят жидкости на одну полку со сладостями и закусками.
4. Индийцы — граждане космоса!
Индийский аппарат «Чандраян-2», который улетел с Земли 22 июля, на этой неделе приземлится на Луну. Таким образом, Индия станет четвертой нацией на планете, которая освоит лунную поверхность