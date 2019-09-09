ДНР и Россию свяжет железная дорога
В самопровозглашенной Донецкой народной республике рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
По словам главы республики, установление прямого железнодорожного сообщения с Россией планируется в ближайшее время. Оно будет прямым - без пересадок, пишет «РИА Новости».
Ранее стало известно о том, что Киев до 2023 года восстановит железнодорожное сообщение с Донбассом, которое было прекращено в 2017 году. Это следует из новой стратегии перевозчика «Укрзалізниця» (Украинские железные дороги).
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