ДНР и Россию свяжет железная дорога

В самопровозглашенной Донецкой народной республике рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По словам главы республики, установление прямого железнодорожного сообщения с Россией планируется в ближайшее время. Оно будет прямым - без пересадок, пишет «РИА Новости».

Ранее стало известно о том, что Киев до 2023 года восстановит железнодорожное сообщение с Донбассом, которое было прекращено в 2017 году. Это следует из новой стратегии перевозчика «Укрзалізниця» (Украинские железные дороги).