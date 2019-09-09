Путин и Макрон обсудили дальнейшую судьбу Украины

Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры.

В ходе беседы главы двух стран дали положительную оценку обмену удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Российский лидер заявил президенту Франции, что нужна тщательная подготовка повестки саммита в «нормандском формате». По его мнению, необходимо заранее проработать решения, которые могут одобрить лидеры на предстоящей встрече, пишет Russia Today.



В разговоре оба лидера сошлись во мнении, что Киев обязан выполнять договорённости, которые были достигнуты в Париже и Берлине в 2015 и 2016 годах. В них входит разведение сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения.

Встреча в «нормандском формате» по Украине пройдёт в скором времени в Париже. Как заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, Берлин и Париж работают над этим.