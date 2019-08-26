Нормандский саммит пройдёт в ближайшее время

Встреча в «нормандском формате» по Украине пройдёт в скором времени. Как заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, Берлин и Париж работают над этим.

По словам немецкого лидера, встреча пройдёт во французской столице, так как предыдущая состоялась в Берлине.

Однако перед этим должны пройти подготовительные встречи советников и министров иностранных дел четырёх стран, пишет Russia Today.

Ранее, президент России Владимир Путин отметил, что альтернативы «нормандскому формату» нет.

А украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду, что встреча состоится уже этой осенью.