Нормандский саммит пройдёт в ближайшее время
Встреча в «нормандском формате» по Украине пройдёт в скором времени. Как заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, Берлин и Париж работают над этим.
По словам немецкого лидера, встреча пройдёт во французской столице, так как предыдущая состоялась в Берлине.
Однако перед этим должны пройти подготовительные встречи советников и министров иностранных дел четырёх стран, пишет Russia Today.
Ранее, президент России Владимир Путин отметил, что альтернативы «нормандскому формату» нет.
А украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду, что встреча состоится уже этой осенью.
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!