20 оппозиционеров займут кресла в московском парламенте

По данным обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий в Мосгордуму прошли 20 оппозиционных кандидатов.

13 человек попали в Мосгордуму от партии КПРФ. Это Дмитрий Локтев (2-й округ), Николай Зубрилин (11-й округ), Сергей Савостьянов (15-й округ), Виктор Максимов (17-й округ), Елена Янчук (18-й округ), Олег Шереметьев (19-й округ), Евгений Ступин (20-й округ), Леонид Зюганов (22-й округ), Павел Тарасов (24-й округ), Любовь Никитина (31-й округ), действующий вице-спикер Мосгордумы Николай Губенко (37-й округ), Екатерина Енгалычева (42-й округ) и Елена Шувалова (44-й округ).

Все трое кандидатов партии «Яблоко», прошедшие регистрацию, также избрались в столичный парламент. Это Евгений Бунимович (6-й округ), Максим Круглов (14-й округ) и Сергей Митрохин (43-й округ).

Кроме того, самовыдвиженец Дарья Беседина, поддержанная «Яблоком», победила в 8-м округе.

А вот лидер московских единоросов Андрей Метельский, участвовавший в выборах как самовыдвиженец, в Мосгордуму переизбраться не смог, отмечает «Интерфакс».

Окончательные итоги выборов в Мосгордуму предстоит утвердить окружным избиркомам. Явка на прошедших выборах составила 21,63% — чуть выше показателя выборов в Мосгордуму 2014 года.

Напомним, выборы в столичный городской парламент состоялись 8 сентября, в Единый день голосования. С середины июля в Москве проходили акции протеста из-за недопуска на выборы независимых кандидатов — отказ в регистрации получили 57 самовыдвиженцев.