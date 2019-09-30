Китайские геи и 25 тысяч таблеток амфетамина

Каждую неделю мы рассказываем о самых интересных новостях. В конце сентября произошло много всего: Устиновку заменили срок на условное заключение, у Сергея Лазарева родилась дочь, а Украина захотела восстановить поставки в Крым.

Однако как бы много мы ни писали, ещё больше материалов мы пропускаем, потому что некоторые из них не относятся к России напрямую, а какие-то не будут интересны читателям. Среди новостей, которые не попадают в повестку, встречаются забавные тексты.

Мы решили делиться ими дайджестом в конце недели — так не придется отвлекаться каждый день, а читать можно когда захочется.

1. Во время наводнения в Техасе отель обслуживал один работник

Начинаем с хорошего: 21-летний Сэтчел Смит начал свою смену в отеле Хоумвуд как обычно, пока весь город не затопило большим наводнением. Из сотрудников в здании был только он, поэтому следующие 32 часа он отвечал на все телефонные звонки, помогал постояльцам и ждал подкрепления.

Все гости отеля уже нарекли Сэтчела героем, а мы присоединяемся!

2. Попахивает скандалом!

Тикток — приложение, где пользователи могут делиться друг с другом короткими роликами. Недавно в нескольких регионах забанили ролики с пропагандой ЛГБТК+ отношений.

Компания объяснила это тем, что в некоторых регионах подобные темы «чувствительны». Например, в Китае запрещают всё, связанное с подрывов авторитета правящей партии.

Забавно, что в Турции, которой коснулись блокировки, ЛГБТ общество не ущемляют и законов, запрещающих его деятельность, никогда не вводилось.

3. Сместили фокус

Четверо студентов из пригорода Нью-Йорка избили десятилетнюю девочку в автобусе. Их уже ищет полиция, а американские медиа пестрят заголовками: «убийство на почве ненависти».

Дело в том, что во время избиения, чернокожую девочку называли «нигером», а это автоматически подпадает под категорию «ненавистных» правонарушений, наказания за которые более строгое.

Интересно, как медиа бравируют фактом дискриминации, а не избиение, здорово смещая фокус с вреда здоровью на расовую дискриминацию.

4. Австрия зажигает

Пара из Линца, что на севере Австрии, по ошибке получила посылку с 25 000 таблеток экстази. Пенсионеры сначала приняли таблетки за декоративные камешки для украшения двора, но потом всё стало ясно, и они отнесли «клад» на почту.

А могли бы открыть местный Бергхайн.