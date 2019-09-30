Китайские геи и 25 тысяч таблеток амфетамина
2 мин чтения
Китайские геи и 25 тысяч таблеток амфетамина

Подборка необычных мировых новостей недели

Каждую неделю мы рассказываем о самых интересных новостях. В конце сентября произошло много всего: Устиновку заменили срок на условное заключение, у Сергея Лазарева родилась дочь, а Украина захотела восстановить поставки в Крым.

Однако как бы много мы ни писали, ещё больше материалов мы пропускаем, потому что некоторые из них не относятся к России напрямую, а какие-то не будут интересны читателям. Среди новостей, которые не попадают в повестку, встречаются забавные тексты.

Мы решили делиться ими дайджестом в конце недели — так не придется отвлекаться каждый день, а читать можно когда захочется.

1. Во время наводнения в Техасе отель обслуживал один работник

Начинаем с хорошего: 21-летний Сэтчел Смит начал свою смену в отеле Хоумвуд как обычно, пока весь город не затопило большим наводнением. Из сотрудников в здании был только он, поэтому следующие 32 часа он отвечал на все телефонные звонки, помогал постояльцам и ждал подкрепления.

Все гости отеля уже нарекли Сэтчела героем, а мы присоединяемся!

2. Попахивает скандалом!

Тикток — приложение, где пользователи могут делиться друг с другом короткими роликами. Недавно в нескольких регионах забанили ролики с пропагандой ЛГБТК+ отношений. 

Компания объяснила это тем, что в некоторых регионах подобные темы «чувствительны». Например, в Китае запрещают всё, связанное с подрывов авторитета правящей партии.

Забавно, что в Турции, которой коснулись блокировки, ЛГБТ общество не ущемляют и законов, запрещающих его деятельность, никогда не вводилось.

3. Сместили фокус

Четверо студентов из пригорода Нью-Йорка избили десятилетнюю девочку в автобусе. Их уже ищет полиция, а американские медиа пестрят заголовками: «убийство на почве ненависти». 

Дело в том, что во время избиения, чернокожую девочку называли «нигером», а это автоматически подпадает под категорию «ненавистных» правонарушений, наказания за которые более строгое.

Интересно, как медиа бравируют фактом дискриминации, а не избиение, здорово смещая фокус с вреда здоровью на расовую дискриминацию.

4. Австрия зажигает

Пара из Линца, что на севере Австрии, по ошибке получила посылку с 25 000 таблеток экстази. Пенсионеры сначала приняли таблетки за декоративные камешки для украшения двора, но потом всё стало ясно, и они отнесли «клад» на почту.

А могли бы открыть местный Бергхайн.

Теги:
Если у Вас возник вопрос по материалу, то Вы можете задать его специальной рубрике Задать вопрос Мастерство в каждой чашке Далее в рубрике Мастерство в каждой чашкеJacobs представляет линейку кофе в зёрнах Jacobs Expertenröstung Читайте в рубрике «Политика» Николай Иванович Рыжков не хотел спешитьСоветский Союз мог пойти по другому пути. И, возможно, уцелеть… Николай Иванович Рыжков не хотел спешить
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Booking.com
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!