Суд заменил Устинову 3,5 года тюрьмы условным сроком

Приговор актеру Павлу Устинову, применившему насилие к росгвардейцу на митинге 3 августа, изменен. Мосгорсуд приговорил его к 1 году условно вместо назначенных судом первой инстанции 3,5 лет тюрьмы.

Суд признал доказанной вину актера в части применения насилия, опасного для жизни и здоровья. Категорию преступления заменили с тяжкой на среднюю, пишет РИА Новости. При рассмотрении апелляции суд приобщил к делу видео инцидента.

Ранее прокуратура попросила заменить наказание условным. Она обращала внимание на положительные характеристики актера по месту жительства и со службы в Росгвардии. Адвокаты Устинова просили его оправдать.

Напомним, Тверской суд приговорил 23-летнего актера к реальному сроку за вывих плеча росгвардейцу на митинге. Сам Устинов заявлял, что не принимал участия в акции – в месте ее проведения у него планировалась рабочая встреча. За актера выступили многие деятели искусства. В итоге 20 сентября его выпустили из СИЗО.