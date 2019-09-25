Следователь по делу Устинова не выдержал обстановки и уволился

Следователь по делу актера Павла Устинова, которого сначала отправили за решетку на 3,5 года за нападение на омоновца, а затем отпустили под подписку о невыезде, решил покинуть свой пост.

Как сообщает Telegram-канал Baza, следователь Ярослав Заварзин «просто устал быть крайним». Причиной увольнения своему руководству он назвал сложную обстановку в СКР.

Напомним, 16 сентября Павел Устинов был приговорен к 3,5 годам тюрьмы за применение насилия к омоновцу во время митинга. Момент задержания попал на видеосъемку. На записи видно, что актер не применял насилия и даже не оказывал сопротивления девяти винтящим его силовикам.

Суд отказался приобщать запись к делу, чем вызвал возмущение даже у священников Русской православной церкви.

20 сентября Мосгорсуд освободил Павла Устинова из-под стражи под подписку о невыезде по просьбе заместителя генпрокурора России.

При этом, Генпрокуратура настаивает, что вина Устинова доказана, однако приговор надо смягчить.

Завтра, 26 сентября, суд рассмотрит апелляцию на это решение.