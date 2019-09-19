Генпрокуратура просит изменить приговор Павлу Устинову

Заместитель генерального прокурора России попросил изменить приговор недавно осужденному актеру Павлу Устинову на не связанный с лишением свободы.

При этом, генпрокуратура не оспаривает вину Устинова, передает слова представителя ведомства Александры Куренной ФБА «Экономика сегодня».

Однако система полагает, что приговор был несправедливо назначен, «вследствие его чрезмерной суровости».

Напомним, 16 сентября Павел Устинов был приговорен к 3,5 годам тюрьмы за применение насилия к омоновцу во время митинга.

Момент задержания попал на видеосъемку. На записи видно, что актер не применял насилия и даже не оказывал сопротивления девяти винтящим его силовикам.

Суд отказался приобщать запись к делу, чем вызвал возмущение даже у священников Русской православной церкви.

Несколькими часами ранее у здания администрации президента прошла акция в поддержку Павла Устинова.