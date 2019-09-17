Священники просят пересмотреть приговоры фигурантов «московского дела»

39 священников Русской православной церкви подписали открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела». В нем служители церкви жестко критикуют действия властей по отношению к задержанным и осужденным активистам, называя методы государства «запугиванием граждан».

Основным требованием священников является пересмотр судебных решений в отношении фигурантов «московского дела».

Отдельно сторонники РПЦ осудили приговор Константина Котова, который по их мнению был «подвергнут беспрецедентно жестокому наказанию». Священники искренне возмутились тому, что суд отказался изучить приобщенные к делу материалы, «противоречащие показаниям полицейских, которые повторяют друг друга дословно».

«Мы хотим напомнить всем, кто давал или будет давать показания по этому и другим делам, слова Священного Писания: «Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, погибнет» (Притч. 19.9). Лжесвидетельство делает человека соучастником суда над Спасителем, который был также основан на показаниях лжесвидетелей (Мф. 26.60)», — говорится в письме, полный текст которого опубликовала газета «Православие и мир».

Верующие подчеркнули, что активистам выносят гораздо более жёсткие приговоры, чем обвиняемым в более тяжёлых преступлениях.

Также они выразили надежду, что власти снимут обвинения с тех, кто сейчас ожидает суда.

Напомним, Константин Котов был приговорен к 4,5 годам тюрьмы за многочисленные нарушения на митингах. Его дело, как и дело другого фигуранта Павла Устинова, приговоренного накануне к 3,5 годам лишения свободы, вызвали широкий общественный резонанс.

Последний приговор побудил актера Александра Паля запустить флешмоб «Я/Мы Павел Устинов». К вечеру 17 сентября в нем приняли участие более 35 тысяч человек, среди которых актеры Сергей Безруков и Данила Козловский, журналист Юрий Дудь, певец Сергей Лазарев и многие другие.

Напомним, акции протеста за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму проходили в столице с середины июля. После очередного митинга 27 июля у мэрии Москвы, на Лубянке и на Трубной площади были задержаны 1373 человека.

Спустя несколько дней после задержаний Следственный комитет возбудил уголовное дело о «массовых беспорядках», по которому были арестовали 13 человек, с пятерых из них полностью сняли обвинение, обвинения еще нескольких человек переквалифицировали.