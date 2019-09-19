В центре столицы прошли пикеты в поддержку Павла Устинова

В Москве у здания администрации президента на Старой площади прошла серия одиночных пикетов актеров в поддержку недавно осужденного Павла Устинова.

Акция началась в 11 утра, количество участников превысило полторы сотни человек.

Люди вставали у входа в здание Управделами президента со своими плакатами — «Я/мы — вся страна» и «Свободу Павлу Устинову», передает РБК.

Актер Павел Устинов был приговорен к 3,5 годам тюрьмы за применение насилия к омоновцу во время митинга. Момент задержания попал на видеосъемку. На записи видно, что актер не применял насилия и даже не оказывал сопротивления девяти винтящим его силовикам. Однако суд отказался приобщать запись к делу.

Это дело побудило актера Александра Паля, также участвовавшего в акции, запустить флешмоб «Я/Мы Павел Устинов».

В нем приняли участие десятки тысяч человек, среди которых актеры Сергей Безруков и Данила Козловский, журналист Юрий Дудь, певец Сергей Лазарев и многие другие.

После этого священники Русской православной церкви обвинили власти в «запугивании граждан» с помощью судебной системы.