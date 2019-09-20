Устинова освободили из СИЗО по прошению замгенпрокурора

Актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года за нанесение омоновцу травмы на митине 3 августа, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Такое решение принял Мосгорсуд.

Суд удовлетворил ходатайство заместителя генпрокурора Юрия Пономарева. В нем говорилось, что нет доказательств воспрепятствования производству по делу в случае освобождения Устинова. Пономарев просил учесть поручительство артиста Константина Райкина, положительную характеристику от Росгвардии, где Устинов проходил службу, а также отсутствие судимостей и регистрацию в Московской области, пишет «Интерфакс».

Сам актер участвовал в заседании по конференц-связи. Он отметил, что не собирается скрываться или препятствовать расследованию дела.

Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на решение 26 сентября. Генпрокуратура настаивает, что вина Устинова доказана, но приговор надо смягчить.

Ранее было установлено, что Устинов на митинге 3 августа вывихнул омоновцу плечо. Сам актер заявлял, что не участвовал в акции – в месте ее проведения у него была запланирована рабочая встреча. В поддержку Устинова прошли пикеты в Москве.