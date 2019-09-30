У Сергея Лазарева родилась дочь

У российского певца Сергея Лазарева родилась дочь. Он сам рассказал об этом, подтвердив таким образом слухи.

Еще в мае СМИ писали о том, что у знаменитого артиста родился второй ребёнок. Однако тогда певец не стал подтверждать их и лишь отшутился.

Как оказалось, девочку Сергей Лазарев назвал Анной. Сейчас ей уже годик. Родилась она весом в 3 килограмма 700 граммов, ростом 52 сантиметра.

При этом сам артист не присутствовал при родах. Позже он приехал забирать дочку из роддома и взял с собой своего сына Никиту. Как рассказал Лазарев, старший ребёнок очень хорошо принял сестру и теперь старается ее опекать, пишет «РИА Новости».



Ранее певец вновь принял участие в международном музыкальном конкурсе «Евровидение» и занял третье место. Его композиция Scream набрала 369 баллов по итогам голосования жюри и зрителей.