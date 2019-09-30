Украина хочет восстановить пассажирские перевозки в Крым

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев планирует организовать пассажирские перевозки на границе с Крымом. Однако для начала украинским властям необходимо восстановить инфраструктуру на границе.

Очевидно, что планы Киева о возобновлении пассажирского сообщения с Крымом пойдут на пользу жителям обоих государств.

На сегодняшний день множество людей испытывают трудности с проездом. Эти неудобства искусственно создаются киевскими властями, прежде всего, для собственных жителей и граждан Украины, которые едут на отдых в Крым, сообщает ТАСС.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить полуостров. В ходе визита, последний сможет убедиться в принадлежности этого региона.