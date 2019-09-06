Владимира Зеленского призвали посетить Крым

Глава Республики Крым Сергей Аксенов рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить полуостров. В ходе визита, последний сможет убедиться в принадлежности этого региона.

Как отметил Сергей Аксенов, Киеву давно следует признать простую истину - Крым является неотъемлемой частью России, передает его слова «Газета.ру».

Аксенов также посоветовал Зеленскому самостоятельно спросить у крымчан, хотят ли они возвращаться под власть Киева.

Ранее британская газета The Guardian признала полуостров российским. Так, в своём материале они подписали фото с фестиваля «Таврида» - «Крым, Россия».