Владимира Зеленского призвали посетить Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить полуостров. В ходе визита, последний сможет убедиться в принадлежности этого региона.
Как отметил Сергей Аксенов, Киеву давно следует признать простую истину - Крым является неотъемлемой частью России, передает его слова «Газета.ру».
Аксенов также посоветовал Зеленскому самостоятельно спросить у крымчан, хотят ли они возвращаться под власть Киева.
Ранее британская газета The Guardian признала полуостров российским. Так, в своём материале они подписали фото с фестиваля «Таврида» - «Крым, Россия».
Loading...
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!