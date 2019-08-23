Крым признали российским
Британская газета The Guardian признала полуостров российским. Так, в своём материале они подписали фото с фестиваля «Таврида» - «Крым, Россия».
Фотоснимок сделан на форуме, который проходит недалёко от города Судак, пишет «Лента.ру».
Британское СМИ славится своими материалами, осуждающими воссоединение Крыма с Россией.
В Европе не признают результаты референдума, который произошёл в 2014 году на территории полуострова.
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