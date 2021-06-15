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Киев хочет обложить крымчан налогами
15 июня, 2021 08:25
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Pixabay
Власти Украины решили обложить украинцев Крыма налогами. Соответствующий законопроект разрабатывается в Верховной раде, принять его хотят в срочном порядке.
Киев хочет отменить свободную экономическую зону «Крым», которая была создана в 2014 году. Таким образом, украинцы, которые живут на «оккупированном» полуострове, должны будут платить такие же налоги, как и жители Украины.
Однако платить эти налоги крымчанам все равно не придется, поскольку Украина не контролирует территорию Крыма, входящего в состав России, пишет «РИА Новости».
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