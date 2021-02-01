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«Дворец Путина» заставил уволиться заместителя главреда Mash

Артем Денисов
1 февраля, 2021 23:04
2 мин
Артем Денисов
1 февраля, 2021 23:04
2 мин
"дворец" Путина
Navalny.com

Заместитель главного редактора издания Mash Сергей Титов заявил, что покидает свой пост после выхода сюжета про «дворец Путина» и интервью с бизнесменом Аркадием Ротенбергом.

«Я понимаю все про репутацию Mash, понимаю про стыдные вещи, но мы правда делали все, что могли (когда могли). Вписывались за Голунова, люто поддерживали людей в Беларуси (просто чекните наши посты про это). Жили в этой серой зоне и отчаянно боролись за возможность не писать говно», — написал журналист в своем Telegram-канале «Бремя Титова».

Публикацию сюжета-опровержение о «дворце Путина» Титов не одобрил. «Видосы вы видели сами. Работу талантливых людей, тысячи моих бессонных ночей, лучшую отработку зарубежных происшествий (тут конкурентов у меня нет), все наши переживания просто перечеркнули решения людей в костюмах, которым [наплевать] на журналистов», — отметил он.

Напомним, Фонд борьбы с коррупцией опубликовал на YouTube расследование, согласно которому, Владимиру Путину принадлежит особняк на черноморском побережье. Материал был опубликован 19 января, за 10 дней число просмотров превысило 100 тысяч.

29 января Telegram-канал Mash опубликовал другой материал, из которого следует, что внутри «дворец» Путина находится в стадии серого бетона и сделаны только фасадные работы.

При этом строители рассказали о нечастых визитах президента в резиденцию «Прасковеевка». Во время приезда рабочих куда-нибудь убирали, объект показывал начальник из ФСО.

Стало известно, что строительство особняка идет 15 лет. Когда объект будет полностью готов, неизвестно.

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ТЕГИ
Путин
журналистика
дворец Путина
Mash
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