Политика

Один из строителей дворца в Геленджике согласился провести экскурсию в поместье из расследования оппозиционера Алексея Навального. Видео из дворца опубликовано на YouTube.

Дворец посетил главный редактор издания Mash Максим Иксанов. По его словам, в особняк пустили с условием, что съемка займет не более часа.

Если верить видео, основные работы завершены только на фасаде. Внутри комнат работы на начальном этапе.

Внутри нет ни кальянной комнаты, ни ершиков по 62 тыс. рублей за штуку, ни аквадискотеки. Строители рассказали, что проект планируют завершить через 5-6 лет.

Имя владельца резиденции не называется.

Кадры из опубликованного видео показали по телеканалу «Россия». Подчеркивалось, что «всей той роскоши, которую приписывают интерьерам этого огромного здания, нет».

Ранее пять компаний нечаянно «подтвердили» работу во «дворце Путина».