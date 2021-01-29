Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

Показали видео «из того самого» геленджикского «дворца Путина»

Лилия Караева
29 января, 2021 12:38
1 мин
Лилия Караева
29 января, 2021 12:38
1 мин
Особняк
Скриншот видео

Один из строителей дворца в Геленджике согласился провести экскурсию в поместье из расследования оппозиционера Алексея Навального. Видео из дворца опубликовано на YouTube.

Дворец посетил главный редактор издания Mash Максим Иксанов. По его словам, в особняк пустили с условием, что съемка займет не более часа.

Если верить видео, основные работы завершены только на фасаде. Внутри комнат работы на начальном этапе.

Внутри нет ни кальянной комнаты, ни ершиков по 62 тыс. рублей за штуку, ни аквадискотеки. Строители рассказали, что проект планируют завершить через 5-6 лет.

Имя владельца резиденции не называется.

Кадры из опубликованного видео показали по телеканалу «Россия». Подчеркивалось, что «всей той роскоши, которую приписывают интерьерам этого огромного здания, нет».

Ранее пять компаний нечаянно «подтвердили» работу во «дворце Путина».

Поделиться
ТЕГИ
Видео
дворец Путина
интерьер
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!