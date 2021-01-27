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Пятый работавший в скандальной резиденции подрядчик связал «дворец» с президентом России

Лилия Караева
27 января, 2021 14:21
1 мин
Лилия Караева
27 января, 2021 14:21
1 мин
Подземный ледовый дворец
Navalny.com

Пятый подрядчик связал здание в Прасковеевке около Геленджика с президентом России Владимиром Путиным. Компания поставляла электрооборудование в приписываемый ему «дворец».

Речь идет о фирме Tesli. Сама компания сообщает на своем сайте, что поставляла в резиденцию администрации президента в Прасковеевке два вводно-распределительных устройства (ВРУ) на 1000 ампер и еще два — на 630 ампер. Она же занималась поставкой оборудования для автоматизации системы освещения.

В компании не ответили на вопрос «Открытых медиа», почему объект назван «резиденцией администрации президента».

Отмечается, что среди клиентов Tesli - прокуратура Москвы, олимпийский стадион «Фишт», резиденция президента на Валдае, «Ахмат-арена» в Грозном и другие.

Ранее четыре подрядчика подтвердили участие в работах на объекте. Компании поставляли оборудование для оснащения вертолетной площадки, тепловые пункты, каучуковые коврики. Одна фирма, занимающаяся прокладкой спецсвязи, сообщила о работах в «Пансионате» в селе Прасковеевка.

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ТЕГИ
подрядчик
Прасковеевка
Tesli
1 мин
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