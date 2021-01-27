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Четвертая по счету компания «подтвердила» работы во «дворце Путина»

Лилия Караева
27 января, 2021 12:39
2 мин
Лилия Караева
27 января, 2021 12:39
2 мин
План «дворца Путина»
Navalny.com

В открытом доступе нашли документ, который подтвердил, что над «дворцом Путина» работала компания, специализирующаяся на прокладке спецсвязи и активно работавшая с Кремлем и ФСБ. Объект назван в отчете как «Пансионат» в селе Прасковеевка.

Документ датирован 2012 годом. Он подтверждает, что в работах на объекте из расследования оппозиционера Алексея Навального принимала участие компания «Сатурн», передает «Радио Свобода».

«Сатурн» - бывшее конструкторское бюро. В 90-е годы компанию приватизировали, сейчас она входит в АФК «Система».

Из отчета следует, что компания вела работы в московском Кремле, мэрии столицы, Доме правительства. На сайте компании говорится, что большинство ее заказов выполняется в интересах силовых структур.

Ранее три подрядчика подтвердили - «дворец Путина» действительно строился для президента. Фирмы-подрядчики поставляли в резиденцию тепловые пункты, оборудование для вертолетной площадки и каучуковые коврики.

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