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Три подрядчика подтвердили - «дворец Путина» действительно строился для президента

Лилия Караева
25 января, 2021 17:36
2 мин
Лилия Караева
25 января, 2021 17:36
2 мин
Интерьеры в резиденции «Прасковеевка»
Navalny.com

Третья компания в своих документах подтвердила связь поместья в Геленджике стоимостью 100 млрд рублей с президентом России Владимиром Путиным. Речь идет о петербургской фирме, которая поставляла для резиденции тепловые пункты.

Компания «Профима» в презентации 2019 года указала, что была поставщиком тепловых пунктов Cetetherm для резиденции «Прасковеевка». Заказчиком названа администрация президента России.

Сотрудница компании на вопрос «Открытых медиа», действительно ли фирма поставляла тепловые пункты в резиденцию «Прасковеевка», сказала: «Мы не пишем, если не было».

На вопрос, является ли поместье резиденцией Путина, она затруднилась ответить.

Ранее связь с комплексом, который в расследовании оппозиционера Алексея Навального назван «дворцом Путина», подтвердили еще два подрядчика. «Прасковеевку» назвали резиденцией Путина московская фирма «Аэрокомплекс», поставлявшая оборудование для вертолетной площадки, и «Оптима комплект строй» - фирма занималась устройством каучукового покрытия. После публикации «Аэрокомплекс» убрал информацию о «Прасковеевке».

25 января Путин ответил на вопрос, принадлежит ли ему роскошное поместье в Геленджике.

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расследование
подрядчик
дворец Путина
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