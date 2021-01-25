Политика

Третья компания в своих документах подтвердила связь поместья в Геленджике стоимостью 100 млрд рублей с президентом России Владимиром Путиным. Речь идет о петербургской фирме, которая поставляла для резиденции тепловые пункты.

Компания «Профима» в презентации 2019 года указала, что была поставщиком тепловых пунктов Cetetherm для резиденции «Прасковеевка». Заказчиком названа администрация президента России.

Сотрудница компании на вопрос «Открытых медиа», действительно ли фирма поставляла тепловые пункты в резиденцию «Прасковеевка», сказала: «Мы не пишем, если не было».

На вопрос, является ли поместье резиденцией Путина, она затруднилась ответить.

Ранее связь с комплексом, который в расследовании оппозиционера Алексея Навального назван «дворцом Путина», подтвердили еще два подрядчика. «Прасковеевку» назвали резиденцией Путина московская фирма «Аэрокомплекс», поставлявшая оборудование для вертолетной площадки, и «Оптима комплект строй» - фирма занималась устройством каучукового покрытия. После публикации «Аэрокомплекс» убрал информацию о «Прасковеевке».

25 января Путин ответил на вопрос, принадлежит ли ему роскошное поместье в Геленджике.