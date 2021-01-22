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Подрядчик нечаянно подтвердил информацию из расследования о «дворце Путина»

Лилия Караева
22 января, 2021 16:26
2 мин
Лилия Караева
22 января, 2021 16:26
2 мин
Взлет вертолета Владимира Путина
YouTube

Московская фирма ООО «Аэрокомплекс», занимающаяся оснащением аэропортов, на своем сайте подтвердила информацию из расследования оппозиционера Алексея Навального о «дворце Путина». Компания упомянула о своем опыте по внедрению оборудования на вертолетных площадках резиденций президента, в том числе в «Прасковеевке» - о ней идет речь в скандальных видеоматериалах.

На главной странице компании дословно написано, что сотрудники «имеют большой производственный и организационный опыт по поставкам и внедрению радиотехнического оборудования, источников резервного электропитания, ремонту антенных полей, поставке аэровокзального оборудования и досмотровой техники… на вертолетных площадках резиденций президента РФ «Бочаров ручей», «Ново-Огарево», «Прасковеевка».

В системе госзакупок есть несколько контрактов фирмы с госструктурами. Ни в одном нет названий резиденций.

Гендиректор фирмы Александр Быковский сказал «Открытым медиа», что «вся информация написана на сайте».

Ранее Навальный опубликовал расследование о резиденции президента России Владимира Путина под Геленджиком. В ней есть театр, церковь, казино, тоннель для прохода к морю.

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