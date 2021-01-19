Политика

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иноагентом) показал поместье в Геленджике, называемое «дворцом Путина». Его площадь составляет 17 691 квадратный метр, а на территории есть собственная заправка, вертолетная площадка, персональное казино, театр, рядом расположены виноградники и устричная ферма.

Самый большой частный дом в России находится в поселке Прасковеевка. Выход в море рядом с резиденцией запрещен, над ней - бесполетная зона.

На своем сайте оппозиционер Алексей Навальный написал: «Нам говорили, что это невозможно. Что это самая большая тайна, самый охраняемый в России объект.... Сегодня мы покажем вам главный путинский секрет — его дворец. Мы покажем его снаружи и изнутри. Мы публикуем его архитектурные планы — от расстановки мебели до вентиляционных решеток. Каждое помещение, каждый коридор, каждый квадратный метр — отныне достояние общественности. С этого момента миллионы россиян смогут побывать дома у Путина».

Фильм о дворце Путина длится почти два часа. В расследовании говорится, что на бумагах дворец принадлежит окружению Путина.

Резиденция содержится за счет компаний «Роснефть» и «Татнефть». Строительство обошлось в 100 млрд рублей.

Утверждается, что на территории есть ледовый дворец, церковь, а в горе сделан тоннель для выхода к морю.

О резиденции Путина в Геленджике стало известно в 2010 году из письма петербургского бизнесмена Сергея Колесникова, который рассказал о строительстве роскошного поместья для президента. Сначала владельцем дома был бизнесмен Николай Шамалов, после публикации письма резиденцию купил предприниматель Александр Пономаренко.

Ранее Навального арестовали на 30 суток. Кремль опроверг утверждения, что это сделано, потому что Путин может его бояться.