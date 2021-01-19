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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов, касающиеся ареста оппозиционера Алексея Навального. По его словам, не нужно ассоциировать блогера с президентом, и уж тем более думать о том, что лидер государства может его бояться.

«Это, конечно же, полная ерунда. Вообще в целом абсолютно не нужно каким-то образом ассоциировать президента с нарушением законов Российской Федерации. Мы знаем, что у ФСИН были и остаются претензии, были нарушены определенные правила», – цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь отметил, что за три года Алексей Навальный 18 тысяч раз нарушил правила условного срока. Он еще раз подчеркнул, что невыполнение установленных законом правил не имеют никакого отношения к Владимиру Путину, но имеют отношение к ФСИН, а «утверждения относительно того, что кто-то кого-то боится, это абсолютная ерунда».

Российского оппозиционера задержали в московском аэропорту Шереметьево 17 января. Судья в отделе полиции отправила Алексея Навального под арест до 15 февраля. Он будет находиться под стражей до заседания суда о замене условного срока на реальный.