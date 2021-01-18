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Политика
Судья в отделе полиции отправила под арест Алексея Навального до 15 февраля
18 января, 2021 17:02
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Укринформ
Судья Химкинского городского округа Елена Морозова отправила под арест оппозиционера Алексея Навального. Он арестован на 30 суток - до 15 февраля.
Об аресте сообщил адвокат политика Вадим Кобзев. Навальный будет находиться под стражей до заседания суда о замене условного срока на реальный.
Если суд признает его виновным, Навальный получит 3,5 года за вычетом 10 месяцев. Заседание пройдет 29 января.
Навальный прилетел в Россию накануне. Во время паспортного контроля его задержали. Многие страны Запада потребовали освободить политика, пригрозив России санкциями.
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