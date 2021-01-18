Судья в отделе полиции отправила под арест Алексея Навального до 15 февраля

Укринформ

Судья Химкинского городского округа Елена Морозова отправила под арест оппозиционера Алексея Навального. Он арестован на 30 суток - до 15 февраля.

Об аресте сообщил адвокат политика Вадим Кобзев. Навальный будет находиться под стражей до заседания суда о замене условного срока на реальный.

Если суд признает его виновным, Навальный получит 3,5 года за вычетом 10 месяцев. Заседание пройдет 29 января.

Навальный прилетел в Россию накануне. Во время паспортного контроля его задержали. Многие страны Запада потребовали освободить политика, пригрозив России санкциями.