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Судья в отделе полиции отправила под арест Алексея Навального до 15 февраля

Лилия Караева
18 января, 2021 17:02
1 мин
Алексей Навальный
Укринформ

Судья Химкинского городского округа Елена Морозова отправила под арест оппозиционера Алексея Навального. Он арестован на 30 суток - до 15 февраля.

Об аресте сообщил адвокат политика Вадим Кобзев. Навальный будет находиться под стражей до заседания суда о замене условного срока на реальный.

Если суд признает его виновным, Навальный получит 3,5 года за вычетом 10 месяцев. Заседание пройдет 29 января.

Навальный прилетел в Россию накануне. Во время паспортного контроля его задержали. Многие страны Запада потребовали освободить политика, пригрозив России санкциями.

темы
Алексей Навальный
суд
полиция
Арест
Химки
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