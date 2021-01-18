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Власти многих западных стран осудили задержание оппозиционера Алексея Навального. Они потребовали немедленного освобождения политика - в противном случае Россию могут ждать новые санкции.

Первыми на задержание отреагировали прибалтийские республики - Латвия, Литва и Эстония. Власти этих стран призвали Европу ввести санкции против России, если Навальный не будет освобожден.

Выпустить оппозиционера потребовали вице-канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, МИДы Чехии, Австрии, Франции, Канады, а также главы Европейского совета и Европарламента.

Немедленного освобождения Навального хотят США. На этом настаивают представители штаба избранного президента Джо Байдена. Соответствующее заявление прозвучало от госсекретаря Майка Помпео, сообщает «Эхо Москвы».

Напомним, Навального задержали накануне после прибытия из Берлина. Это произошло в московском аэропорту «Шереметьево» во время паспортного контроля. Навальный будет находиться под стражей до решения суда по делу о замене условного срока на реальный - соответствующее ходатайство ранее подала ФСИН.