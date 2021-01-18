Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Освобождение Навального или санкции: мгновенное задержание осудили многие страны Запада

Лилия Караева
18 января, 2021 09:15
2 мин
Алексей Навальный
Ykt.ru

Власти многих западных стран осудили задержание оппозиционера Алексея Навального. Они потребовали немедленного освобождения политика - в противном случае Россию могут ждать новые санкции.

Первыми на задержание отреагировали прибалтийские республики - Латвия, Литва и Эстония. Власти этих стран призвали Европу ввести санкции против России, если Навальный не будет освобожден.

Выпустить оппозиционера потребовали вице-канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, МИДы Чехии, Австрии, Франции, Канады, а также главы Европейского совета и Европарламента.

Немедленного освобождения Навального хотят США. На этом настаивают представители штаба избранного президента Джо Байдена. Соответствующее заявление прозвучало от госсекретаря Майка Помпео, сообщает «Эхо Москвы».

Напомним, Навального задержали накануне после прибытия из Берлина. Это произошло в московском аэропорту «Шереметьево» во время паспортного контроля. Навальный будет находиться под стражей до решения суда по делу о замене условного срока на реальный - соответствующее ходатайство ранее подала ФСИН.

темы
Алексей Навальный
Запад
Реакция
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!