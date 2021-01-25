Политика

Президент России Владимир Путин во время онлайн-встречи со студентами российских вузов впервые прокомментировал фильм о дворце в Геленджике. Он отвечал почти семь минут, уходил от темы, но сделал главный вывод: в видео Навального «все скомпоновали и запустили в интернет, чтобы промыть людям мозги».

Путин заявил, что не смотрел фильм целиком, но листал видеоподборки.

«Сразу хочу ответить на ваш вопрос: ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Ни-ко-гда», - сказал глава государства.

Путин рассказал, что информация о его недвижимости ходит в течение 10 лет.

«На протяжении 10 лет что-то должно было остаться, хоть какие-то оформления какой-то земли, участков, какие-то проводки финансовые, какие-то оформления у нотариусов... и там тоже следов никаких», - заявил Путин.

Он объяснил фотографию в бассейне, используемую в расследовании. По словам Путина, она была сделана во время плавания в Енисее в 2016 году.

Президент заявил, что в материалах упоминаются те, кого он знает, бывшие коллеги. Наряду с ними есть люди, которых Путин «вообще не знает». Их фамилии он не назвал.

Из всего, что российский лидер увидел в расследовании, он заинтересовался одним - виноделием. Путин назвал этот вид деятельности «благородным» и упомянул о своем советнике Борисе Титове - владельце «Абрау-Дюрсо».

«Может, когда я работу закончу, пойду работать советником к нему», - сказал российский лидер.

В конце он вернулся к тому, с чего начал ответ на вопрос студента, и сказал: «Я не занимался этим ни-ко-гда». Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

Ранее ведущий Дмитрий Киселев назвал 8 аргументов, почему «дворец» в Геленджике не принадлежит Путину.