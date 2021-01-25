Политика

Ведущий «Вестей недели» на канале «Россия 1» Дмитрий Киселев назвал 8 аргументов в пользу того, что резиденция в Геленджике, названная оппозиционером Алексеем Навальным «дворцом Путина», не принадлежит президенту. По его мнению, главе государства «роскошь как таковая не нужна».

Ведущий заверил, что для Путина «это не круто».

Второй аргумент заключается в том, что президенту «точно некогда играть в машинки, сидеть в казино или курить кальян». Киселев знает, что Путин «вообще не курит».

В-третьих, у Путина «отдых другой»: он «может уйти в тайгу или отправиться в глушь на рыбалку».

В-четвертых, президент «не увлечён туалетным ёршиком». В-пятых, у Путина «пяток галстуков и простые рубашки», которые его устраивают.

В-шестых, глава государства «с любовью отстроил» Константиновский дворец в Стрельне, где есть музей и проходят официальные форумы. «Здесь все оправдано шикарно, а насладиться этим может каждый желающий», - считает Киселев.

В-седьмых, ведущий считает, что подобную недвижимость в России возводят состоятельные люди, используя собственно заработанные или незаконно полученные деньги. При этом «коррупционеров у нас сажают в тюрьму».

В-восьмых, Киселев считает, что расследование провели спецслужбы НАТО и первоначально текст был написан на английском. Он заметил, что материалы перевели на русский язык «настолько коряво, что некоторые ляпы вызывают просто хохот». Ведущий обратил внимание на слово mudroom, которое с анлийского переводится как прихожая, а у Навального - «комната для грязи», пишут «Открытые медиа».

Ранее подрядчик нечаянно подтвердил, что резиденция под Геленджиком принадлежит Путину.