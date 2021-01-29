16-этажное подземелье и 4 визита президента: появилось множество подробностей о «дворце Путина»

Политика

Строители «дворца Путина» рассказали, что президент России был в резиденции «Прасковеевка» четыре раза. При этом увидеть первое лицо государства им не удавалось - в периоды визитов рабочих куда-нибудь убирали, объект показывал начальник из ФСО.

Сотрудники ведомства, которые в том числе отвечали за охрану президента, полностью руководили работой строителей. Как выяснилось, Путин приезжал в резиденцию под Геленджиком нечасто.

Один из рабочих застал президента четыре раза в период с 2007 по 2014 годы. Другой знает о двух визитах.

Прораб рассказал «Медузе», что в особняке «нет никакого особо золота». «Есть помещения и в пастельных тонах. Мрамор — да, что-то типа оникса — да. Но не золото! Да и мрамор просто европейского качества, такой у нас и на рынках продается», - заявил строитель.

Перед приездами Путина у рабочих могли возникнуть непредвиденные хлопоты. В 2014 году около 80 человек подняли посреди ночи, чтобы переложить подсохший рулонный газон и пересадить деревья перед входом из-за того, что президент собрался на мыс Идокопас.

Главный инженер рассказал изданию, что под дворцом в скале находится 16-этажный подземный комплекс. На первом этаже проходит стометровый тоннель к морю. VIP-выход в пляжную зону предполагал строительство траволатора как в «Шереметьево». По словам инженера, «это беспрецедентный подземный объект, аналогов по сложности и насыщенности в России просто нет».

Строительство идет 15 лет, и, когда закончится, неизвестно. Строители отмечают, что помещения, которые не эксплуатируются, приходят в упадок. «Всё постоянно переделывают, плитка отваливаются, её заново кладут», - рассказали рабочие.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время один из миллиардеров и друзей Путина объявит себя владельцем дворца.