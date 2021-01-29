Политика

В ближайшее время один из трех друзей-миллиардеров президента России Владимира Путина объявит себя владельцем резиденции в Геленджике. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что дворец принадлежит одному или нескольким предпринимателям.

Вероятными владельцами особняка в Прасковеевке назовут себя член совета директоров «Сибура» и «Новатэка» Геннадий Тимченко или братья Борис и Аркадий Ротенберги. Об этом сообщило издание Znak.com со ссылкой на неназванный источник.

Кто именно сделает заявление, пока неизвестно. В «Новатэке» не ответили на запрос. До официального представителя Ротенбергов дозвониться не удалось.

Состяние Аркадия Ротенберга оценивается в 2,8 млрд долларов. Совет Евросоюза в 2017 году включил его в санкционный список: в обосновании говорилось, что Аркадий Ротенберг - давний знакомый Путина и его спарринг-партнер по дзюдо. Капитал Бориса Ротенберга составляет 1,2 млрд долларов. Тимченко владеет состоянием в 14,4 млрд долларов.

Ранее Песков заявил, что объектом в Геленджике владеют предпринимателями. Их имена он не назвал, объяснив, что это «некорректно».