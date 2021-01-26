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Кто владелец получившего известность как «дворец Путина» дома? Кремль рассказал без имен

Лилия Караева
26 января, 2021 13:49
2 мин
Лилия Караева
26 января, 2021 13:49
2 мин
Владимир Путин
Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «дворец в Геленджике» принадлежит одному или нескольким предпринимателям. Кремль не собирается разглашать их имена.

Журналисты напомнили Пескову, что, по заявлению самого президента, резиденция в Геленджике ему не принадлежит, но в расследовании оппозиционера Алексея Навального и не утверждалось, что он является собственником объекта.

На это Песков возразил: в материалах «утверждается, что это дворец Путина и что он строился для Путина». По мнению кремлевского чиновника, очевидно, что «владельцами являются предприниматели».

«Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике и один или несколько, прямо или опосредованно владеют этим объектом. Но, согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев...», - сказал Песков. Его слова приводит «Интерфакс».

Он добавил, что Кремль не назовет имена бизнесменов, так как это «некорректно».

Накануне президент России Владимир Путин семь минут отвечал на вопрос студента о приписываемом ему «дворце».

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Владелец
дворец Путина
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